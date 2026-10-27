Бил продюсера бутылкой по голове: Крис Браун получил восемь месяцев тюрьмы, но остался на свободе

Американский певец Крис Браун получил восемь месяцев тюрьмы за нападение на музыкального продюсера с бутылкой текилы в лондонском ночном клубе. Правда, за решётку 37-летняя звезда не отправится: суд назначил условное наказание с испытательным сроком 12 месяцев. Об этом сообщает Reuters.

Приговор вынес Королевский суд лондонского района Саутуарк. Музыканта признали виновным по делу о массовой драке, произошедшей ещё в феврале 2023 года в элитном клубе Tape. Тогда Браун набросился на своего знакомого, продюсера Абрахама Диау, и несколько раз ударил его тяжёлой стеклянной бутылкой.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как певец дважды ударил мужчину по голове, после чего продолжил нападение. Весь конфликт длился около 20 секунд, однако пострадавший получил травмы головы и колена, потребовавшие медицинской помощи.

В июле Браун признал вину в участии в драке, но ранее отрицал более тяжёлые обвинения. Судья Энтони Баумгартнер назвал произошедшее серьёзным проявлением насилия и подчеркнул, что популярность и коммерческий успех артиста не дают ему права на особое отношение перед законом.

Вместе с певцом наказание получил его преподаватель вокала Омололу Акинлолу, также участвовавший в нападении. Ему назначили четыре месяца лишения свободы условно. Кроме того, обоих обязали оплатить судебные издержки в размере 1500 фунтов стерлингов каждому.

После оглашения приговора Браун покинул здание суда под приветственные крики поклонников. Если в течение ближайшего года он совершит новое преступление, восьмимесячный срок может превратиться в реальное заключение.

Это не первые проблемы артиста с законом. В 2009 году Браун признал вину в нападении на свою тогдашнюю возлюбленную Рианну и получил пять лет условно.

Ранее Life.ru сообщал о задержании Криса Брауна в Великобритании по делу о нападении на продюсера. В мае 2025 года певца арестовали в одном из отелей Манчестера после возвращения в страну. Впоследствии музыканта освободили под залог, позволив продолжить гастрольный тур.