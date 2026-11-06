Оператор беспилотников 383-го отдельного полка дистанционно управляемых аппаратов ВСУ Юлия Хиблень могла участвовать в массированной атаке на Новороссийск, произошедшей 14 ноября 2025 года. О её предполагаемой причастности сообщил РИА «Новости» полковник запаса ЛНР, военный эксперт Виталий Киселёв.

По словам эксперта, Хиблень является уроженкой Хмельницкой области Украины и проходит службу в подразделении беспилотных систем украинской армии. Он утверждает, что её участие в прошлогоднем налёте удалось установить.

«Установлено, что в налёте дронов на Новороссийск 14 ноября 2025 года принимала участие оператор БПЛА 383-го отдельного полка дистанционно управляемых аппаратов ВСУ Хиблень Юлия Владимировна, 1997 года рождения, уроженка Хмельницкой области», — заявил Киселёв.

В ночь на 14 ноября прошлого года Новороссийск подвергся массированной атаке украинских беспилотников. По информации губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, обломки дронов повредили не менее четырёх многоквартирных домов, а также два частных дома. Один местный житель получил ранения.

Кроме того, повреждения получили нефтебаза перевалочного комплекса «Шесхарис», контейнерный терминал, береговые сооружения и гражданское судно в порту. При падении фрагментов беспилотников на корабль пострадали трое членов экипажа. На нефтебазе возник пожар, который впоследствии потушили. Для ликвидации последствий нападения в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Киселёв также сообщил о предполагаемых участниках другого удара, произошедшего той же ночью в Донецке. По его словам, к атаке на школу могли быть причастны оператор БПЛА интернационального легиона Оксана Устиловская и военнослужащий 110-й механизированной бригады ВСУ Анатолий Доценко.

Эксперт уточнил, что Устиловская родилась в Харьковской области в 1994 году, а Доценко — в Днепропетровской области в 1992-м.

Ранее Life.ru сообщал о введении режима ЧС в Новороссийске после массированной атаки беспилотников ВСУ 14 ноября 2025 года. По данным местных властей, обломки дронов повредили жилые дома, а также объекты портовой инфраструктуры. Для ликвидации последствий налёта в городе развернули оперативный штаб, а спасательные службы приступили к обследованию повреждённых зданий.