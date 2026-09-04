Bild: На двух подстанциях в Саксонии нашли взрывные устройства

Взрывные устройства обнаружены на двух электроподстанциях в Саксонии на востоке Германии. Об этом сообщила газета Bild.

По данным издания, подстанции расположены в районе Гёрлиц на границе с Бранденбургом, недалеко от угольного карьера, где ведёт добычу концерн LEAG.

Вчера стало известно, что в немецком Бергхайме под Кёльном правоохранители нашли шесть пусковых установок рядом с вышедшей из строя электроподстанцией. По данным DPA, находку обнаружили после перебоев в работе энергообъекта. Руководящий расследованием главный прокурор Ульрих Бремер назвал устройства «очень весомым доказательством умышленного преступления». Их проверят на наличие ДНК-следов, личности возможных подозреваемых не раскрываются.