В Германии разгорелся скандал после выяснения обстоятельств получения социальных пособий мужчиной, устроившим смертельный теракт в Берлине. Выяснилось, что 21-летний Абдул Баллут продолжал получать государственные выплаты даже во время заключения в ливанской тюрьме, где оказался после попытки присоединиться к террористической группировке «Исламское государство»*. Об этом сообщает Bild со ссылкой на ответ Министерства труда ФРГ на парламентский запрос депутата от «Альтернативы для Германии» Рене Шпрингера.

По данным издания, Баллут выехал из Германии в мае 2025 года, намереваясь через Ливан попасть в Сирию и вступить в ряды террористов. В июле его задержали местные силовики, а военный суд приговорил к трём месяцам заключения и штрафу. Однако немецкий центр занятости продолжал ежемесячно перечислять ему по 790,61 евро.

Причиной стала необычная схема с больничными листами. Пока будущий террорист находился за границей, немецкие чиновники неоднократно вызывали его на приём, но вместо личной явки получали справки о временной нетрудоспособности, оформленные в Германии. Кто именно выписывал и передавал документы, до сих пор неизвестно.

При этом немецкие спецслужбы знали о задержании Баллута. Но сведения не дошли до социальных ведомств: автоматический обмен подобной информацией между структурами отсутствовал, в том числе из-за ограничений, связанных с защитой персональных данных. В общей сложности с момента отъезда на Ближний Восток и до теракта мужчина получил около 6800 евро.

После депортации из Ливана в ноябре 2025 года Баллута задержали в берлинском аэропорту. Пока он находился под стражей в Германии, выплаты приостановили. В мае 2026 года суд приговорил его к одному году и десяти месяцам лишения свободы по законодательству для несовершеннолетних, но отложил исполнение наказания, позволив осуждённому выйти на свободу.

Как только Баллут покинул следственный изолятор, социальные выплаты возобновились. За май ему перечислили 524,55 евро, а начиная с июня ежемесячное пособие увеличилось до 804,50 евро. Спустя два месяца, 25 июля, мужчина на фургоне въехал в толпу возле берлинского мероприятия Christopher Street Day. Погибла женщина, ещё 31 человек получил ранения. На следующий день нападавшего застрелили полицейские при попытке задержания.

Обнародованные сведения вызвали резкую реакцию в Бундестаге. Депутат Рене Шпрингер назвал произошедшее масштабным провалом государственных структур и возложил политическую ответственность на министра внутренних дел Александера Добриндта. Теперь власти Германии намерены потребовать возврата неправомерно выплаченных денег от возможных наследников террориста.

Ранее Life.ru сообщал, что прокуратура Берлина прекратила расследование в отношении полицейских, застреливших Абдула Баллута. После теракта 25 июля мужчина скрывался от правоохранителей, однако на следующий день его обнаружили в берлинском районе Шпандау. При попытке задержания он, по данным следствия, набросился на одного из сотрудников с ножом, после чего силовики открыли огонь. Действия полицейских признали законными.