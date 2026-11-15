В Иордании троих мужчин приговорили к смертной казни за нападение на православный храм, в результате которого погибли девять человек и десятки получили ранения. Решение вынес Суд государственной безопасности королевства. Об этом 15 ноября сообщило государственное информационное агентство Petra.

Суд признал подсудимых виновными по девяти эпизодам совершения террористических актов, повлёкших гибель людей. Кроме того, им вменили использование оружия и боеприпасов в террористических целях, участие в вооружённом заговоре и распространение идеологии террористической группировки.

Одного из осуждённых дополнительно признали виновным в финансировании террористической деятельности. По данным следствия, он предоставлял средства для подготовки преступлений. Смертные приговоры пока не являются окончательными. Согласно законодательству Иордании, решение Суда государственной безопасности подлежит обязательному пересмотру в Кассационном суде независимо от того, подадут ли осуждённые жалобы.

Нападение вызвало широкий резонанс в Иордании. После трагедии король Абдалла II поручил проверить готовность сил безопасности к подобным угрозам и усилить меры противодействия экстремизму. В стране также объявили трёхдневный траур по погибшим.

Ранее Life.ru сообщал о нападении на православную церковь в Иордании. Тогда российское посольство в Аммане уточнило, что среди погибших и пострадавших граждан РФ не было. По данным диппредставительства, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»*. Трагедия произошла 23 октября во время похоронной церемонии в провинции Эль-Карак. Вооружённые нападавшие открыли огонь по людям, собравшимся на панихиду. Жертвами стрельбы стали девять человек, ещё 34 получили ранения. После нападения преступникам удалось скрыться. Однако 26 октября силовики обнаружили их в заброшенном доме в провинции Эль-Карак. Мужчины отказались сдаваться и вступили в перестрелку с полицейскими. Все трое получили ранения и были задержаны.