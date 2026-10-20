В Буркина-Фасо восстановили смертную казнь после восьми лет запрета

Парламент Буркина-Фасо одобрил новый Уголовный кодекс, предусматривающий возвращение смертной казни. Высшую меру наказания восстановили спустя восемь лет после её отмены. Об этом сообщило министерство юстиции западноафриканского государства.

Решение поддержал 71 депутат Законодательного собрания. Поправки были приняты единогласно в рамках масштабного пересмотра уголовного законодательства страны.

Согласно новой редакции кодекса, смертная казнь предусматривается за ряд особо тяжких преступлений, включая государственную измену, терроризм и шпионаж. Соответствующие изменения правительство предложило ещё в декабре 2025 года.

В министерстве юстиции объяснили реформу необходимостью усилить борьбу с преступностью и повысить эффективность правоохранительной системы. Власти также рассчитывают укрепить общественный порядок и обеспечить защиту населения.

Помимо возвращения смертной казни, обновление уголовного законодательства затрагивает другие виды наказаний. В частности, предусмотрено расширение применения общественных работ и повышение штрафов за отдельные правонарушения.

Буркина-Фасо отказалась от смертной казни в 2018 году. Теперь законодатели решили вновь включить её в перечень уголовных наказаний.

Ранее Life.ru рассказывал о провалившейся казни Кристы Пайк. Американку приговорили к высшей мере наказания за жестокое убийство 19-летней Коллин Слеммер в 1995 году. Преступление она совершила в возрасте 18 лет вместе со своим парнем. При исполнении приговора сотрудники тюрьмы долго не могли установить внутривенный катетер, а после введения первой смертельной дозы препарата осуждённая продолжала подавать признаки жизни. Дополнительная инъекция также не привела к смерти. Произошедшее вызвало масштабный скандал, после которого губернатор Теннесси Билл Ли распорядился приостановить дальнейшие казни и провести расследование.