Трамп отказался от планов показать казнь в прямом эфире

США не будут транслировать в прямом эфире казнь бывшего военного психиатра Нидала Хасана, убившего 13 человек на базе Форт-Худ в 2009 году. Об этом заявил президент Дональд Трамп.

Ранее публичный показ исполнения приговора анонсировал глава Пентагона Пит Хегсет. Инициатива вызвала критику со стороны правозащитников, представителей ООН и американских политиков. Против трансляции выступило и большинство опрошенных американцев. Согласно исследованию The Washington Post, ABC News и Ipsos, её не поддержали 80% респондентов. При этом 53% одобрили саму казнь Хасана через расстрел.

Напомним, ранее глава Пентагона Пит Хегсет анонсировал публичную казнь бывшего майора армии США Нидала Малика Хасана, убившего 13 сослуживцев. Расстрел хотели показать в прямой трансляции. Это стало бы первым случаем применения такого способа казни в армии США с 1945 года. Тогда за дезертирство расстреляли рядового Эдди Словика. При этом последняя военная казнь в стране состоялась в 1961 году — осуждённого Джона Беннетта повесили.

А последней полностью публичной казнью в США обычно считают повешение Рейни Бетеа 14 августа 1936 года в Оуэнсборо, штат Кентукки. Его осудили за изнасилование пожилой женщины. Посмотреть на исполнение приговора собрались тысячи людей. В 1937 году в Миссури также казнили Роско Джексона в присутствии сотен свидетелей, однако доступ туда ограничивали пропусками.

Попытка организовать общедоступную интернет-трансляцию предпринималась в 2001 году перед казнью Тимоти Маквея, осуждённого за теракт в Оклахома-Сити. Компания Entertainment Network хотела продавать доступ к эфиру за $1,95. Федеральный суд отклонил её требование, подтвердив правомерность запрета на видеосъёмку казней.