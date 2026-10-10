Вэнс отказался смотреть прямую трансляцию казни Нидала Хасана

План министра обороны США Пита Хегсета превратить казнь бывшего военного психиатра Нидала Хасана в публичное зрелище вызвал сопротивление даже среди сторонников Дональда Трампа. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что не будет смотреть трансляцию, а сам президент подтвердил намерение привести смертный приговор в исполнение, оставив вопрос о показе открытым.

«Если всё будет только в прямом эфире, я смотреть не буду. Я вижу эти объявления. Не знаю, произойдёт ли это на самом деле», — сказал Вэнс в пятницу в Огайо.

Трамп настаивает на исполнении приговора через расстрел, но публичный показ казни стал предметом политического спора. Причём возражения звучат не только со стороны демократов. Республиканский сенатор Джон Кёртис напомнил, что ещё древнеримский философ Сенека предупреждал о разрушительном воздействии кровавых зрелищ на публику. Его коллега Лиза Мурковски сочла, что трансляция способна придать осуждённому статус мученика, а не продемонстрировать силу правосудия.

«Мы примем решение, но он будет казнён через расстрел. Он убил 13, 14 человек! Он полный псих. Мне вообще всё равно, как он уйдёт, главное, чтобы ушёл», — заявил Трамп.

Против показа выступили и те, кто не оспаривает смертный приговор. Отставной адмирал Джеймс Ставридис заявил, что публичные казни не соответствуют представлениям о том, какой должна быть американская армия. Республиканец Остин Скотт сравнил подобные трансляции с практикой джихадистских группировок, а сенатор Том Тиллис назвал идею отвратительной.

Критика затронула и возможные последствия для безопасности. Бывший руководитель Национального контртеррористического центра Джо Кент предупредил, что террористы смогут использовать запись казни для пропаганды и привлечения новых сторонников. Демократ Джин Шахин потребовала отставки Хегсета. Однако среди сторонников Трампа нашлись и защитники инициативы. Кэти Миллер связала публичное возмездие с убийством консервативного активиста Чарли Кирка, а Лора Лумер назвала просмотр казни проявлением патриотизма.

Хасан, бывший майор армии США, в 2009 году застрелил 13 человек и ранил ещё 32 на военной базе Форт-Худ в Техасе. После задержания он остался парализованным ниже пояса. Трамп настаивает на исполнении приговора через расстрел, но публичный показ казни стал предметом политического спора.

Напомним, Пентагон заявил, что бывшего майора армии США Нидала Малика Хасана планируют расстрелять 3 декабря. Если приговор приведут в исполнение, это станет первым расстрелом осуждённого американскими военными со времён Второй мировой войны. Казнь назначена на 13:00 по местному времени — 22:00 мск — и пройдёт на той же базе Форт-Худ. Глава Пентагона позднее заявил, что казнь Хасана сделают публичной и покажут в прямом эфире. Несмотря на назначенную дату, исполнение приговора ещё может быть отложено. У защиты Хасана сохраняется возможность обратиться в федеральный гражданский суд, что способно приостановить процедуру.