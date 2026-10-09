ООН сочла трансляцию казни военного в США нарушением запрета на пытки

Прямая трансляция казни бывшего майора армии США Нидала Малика Хасана будет равносильна публичной казни и нарушит абсолютный запрет на пытки. Так в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека прокомментировали планы Пентагона показать расстрел в интернете.

«Трансляция казни в прямом эфире равносильна публичной казни и будет нарушением абсолютного запрета на пытки», — заявили в УВКПЧ.

В управлении напомнили, что уже давали аналогичную оценку публичным казням в Афганистане и Иране. В ООН относят такую практику к жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению либо наказанию.

Хасана планируют расстрелять 3 декабря на военной базе Форт-Худ в Техасе. В 2013 году военный суд признал его виновным в убийстве 13 человек и покушении на убийство ещё 32 во время стрельбы на базе в 2009 году.

Глава Пентагона Пит Хегсет ранее заявил, что казнь сделают публичной, чтобы люди могли наблюдать за ней и понимали последствия подобных преступлений. Позже представитель американского военного ведомства подтвердил, что процедуру собираются транслировать в прямом эфире.

Если приговор приведут в исполнение, это станет первой казнью военнослужащего в США с 1961 года и первым расстрелом по приговору военного суда со времён Второй мировой войны.

Планы Пентагона уже вызвали опасения из-за возможного воздействия такой трансляции на зрителей. Психолог ранее рассказал Life.ru, что просмотр казни в прямом эфире может привести к психотравмам, притуплению эмпатии и превращению смертной казни в подобие шоу. По его словам, особенно тяжело подобный контент может восприниматься людьми с повышенной тревожностью и другими психологическими особенностями.