Впервые со Второй мировой: В США назначили дату расстрела бывшего майора армии

Бывшего майора армии США Нидала Малика Хасана, убившего 13 человек на военной базе Форт-Худ в Техасе, планируют расстрелять 3 декабря. Если приговор приведут в исполнение, это станет первым расстрелом осуждённого американскими военными со времён Второй мировой войны.

Казнь назначена на 13:00 по местному времени — 22:00 мск — и пройдёт на той же базе Форт-Худ, где Хасан совершил массовое убийство в 2009 году. Соответствующее распоряжение выпустил исполняющий обязанности министра армии США Адам Телле.

Хасан, работавший военным психиатром, 5 ноября 2009 года открыл огонь в центре подготовки военнослужащих к отправке за рубеж. Погибли 13 человек, ещё 32 получили ранения. В 2013 году военный суд признал майора виновным по 13 эпизодам предумышленного убийства и 32 эпизодам покушения и приговорил его к смертной казни.

Президент США Дональд Трамп 2 октября одобрил исполнение приговора расстрельной командой по рекомендации главы Пентагона Пита Хегсета. При этом процедура ещё может быть отложена, если защита Хасана обратится с соответствующим ходатайством в федеральный гражданский суд.

Последний смертный приговор американские военные привели в исполнение в 1961 году — тогда рядового Джона Беннетта повесили. Расстрельная команда не использовалась армией США с 1945 года, когда за дезертирство был казнён рядовой Эдди Словик.