Трамп пообещал ввести смертную казнь для наркоторговцев и убийц полицейских

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в случае победы республиканцев на промежуточных выборах, он введёт смертную казнь для ряда категорий граждан. Об этом хозяин Белого дома сообщил во время выступления в Алабаме.

«Мы введём смертную казнь для крупных торговцев наркотиками, торговцев людьми и всех, кто убивает полицейского», — утверждает президент.

Лидер США связал инициативу с борьбой с преступностью. Он также выступил против политики отказа от денежного залога и заявил о снижении уровня преступности в стране. Трамп уже выступал за расширение применения смертной казни. Ранее он поручил Министерству юстиции добиваться высшей меры наказания в случаях, когда обвиняемым вменяется убийство сотрудников силовиков.

Ранее Дональд Трамп назвал провальную казнь Кристы Пайк, обвиняемой в жестком убийстве, «интересной ситуацией» и отметил, что использованный во время процедуры препарат «не совсем сработал». По мнению американского лидера, казнь «должна быть не такой сложной».