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Опубликовано 3 октября, 05:52

Трамп пообещал ввести смертную казнь для наркоторговцев и убийц полицейских

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в случае победы республиканцев на промежуточных выборах, он введёт смертную казнь для ряда категорий граждан. Об этом хозяин Белого дома сообщил во время выступления в Алабаме.

«Мы введём смертную казнь для крупных торговцев наркотиками, торговцев людьми и всех, кто убивает полицейского», — утверждает президент.

Лидер США связал инициативу с борьбой с преступностью. Он также выступил против политики отказа от денежного залога и заявил о снижении уровня преступности в стране. Трамп уже выступал за расширение применения смертной казни. Ранее он поручил Министерству юстиции добиваться высшей меры наказания в случаях, когда обвиняемым вменяется убийство сотрудников силовиков.

Пайк за несколько недель до казни назвала свой главный страх
Пайк за несколько недель до казни назвала свой главный страх

Ранее Дональд Трамп назвал провальную казнь Кристы Пайк, обвиняемой в жестком убийстве, «интересной ситуацией» и отметил, что использованный во время процедуры препарат «не совсем сработал». По мнению американского лидера, казнь «должна быть не такой сложной».

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Тимур Хингеев
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