В Берлине закрыли дело против застреливших террориста полицейских

Прокуратура Берлина прекратила расследование в отношении двух сотрудников полиции, которые застрелили главного подозреваемого в наезде на людей в центре города. Правоохранители признали их действия законными. Об этом пишет Bild.

Речь идёт об Абдуле Баллуте, который, по версии следствия, 25 июля въехал на минивэне в толпу в парке Тиргартен. В результате погибла женщина, ещё 31 человек получил травмы. На следующий день подозреваемого обнаружили и попытались задержать в районе Шпандау. Во время операции он, как утверждают следователи, бросился на одного из полицейских с ножом.

«Прокуратура не усмотрела достаточных оснований для подозрения в совершении преступления в отношении сотрудников полиции», — говорится в публикации.

По данным расследования, двое напарников открыли огонь, поскольку расценили ситуацию как угрозу жизни коллеги. После первых выстрелов мужчина продолжил сопротивление, и правоохранители применили оружие ещё раз.

Один из сотрудников попытался оказать Баллуту первую помощь, однако спасти его не удалось. Подозреваемый скончался на месте.

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