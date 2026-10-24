Bild: Volkswagen планирует сократить ещё 12 тысяч рабочих мест к 2030 году

Немецкий автоконцерн Volkswagen намерен дополнительно сократить 12 тысяч рабочих мест к 2030 году на фоне ухудшения экономической ситуации. Об этом сообщает Bild со ссылкой на итоги переговоров руководства компании с представителями работников.

Новые сокращения затронут основной бренд Volkswagen и станут дополнением к ранее согласованной программе, предусматривающей ликвидацию более 35 тысяч рабочих мест. Таким образом, совокупный план сокращения штата в рамках этих мер превышает 47 тысяч позиций.

Руководство концерна объясняет ужесточение экономии ухудшением финансового положения компании. Директор по персоналу бренда Volkswagen Арне Майсвинкель заявил, что с момента заключения соглашения о реструктуризации в 2024 году ситуация значительно осложнилась.

«У нас нет времени, которое можно терять», — подчеркнул представитель автопроизводителя.

Volkswagen рассчитывает провести сокращения социально приемлемым способом. В частности, сотрудникам могут предложить переход в специальные организации, занимающиеся переобучением и трудоустройством. Их деятельность предполагается частично финансировать за счёт государственных средств.

Однако эти планы вызвали резкое недовольство профсоюза IG Metall. Представители работников считают, что концерн пытается переложить часть расходов на налогоплательщиков и нарушает ранее достигнутые договорённости о гарантиях занятости.

Дополнительным поводом для конфликта стало решение Volkswagen расторгнуть десять коллективных соглашений, регулирующих условия труда около 130 тысяч сотрудников. Профсоюз потребовал отозвать это решение и предупредил о возможности масштабных забастовок.

Первый раунд тарифных переговоров назначен на 24 ноября в Эмдене, следующий — на 15 декабря в Цвиккау. Обязательный период, в течение которого стороны должны воздерживаться от забастовок, завершится 31 декабря. Если компромисс не будет найден, протестные акции могут начаться в январе 2027 года.