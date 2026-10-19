Volkswagen намерен заморозить зарплаты 660 тысяч сотрудников до 2030 года

Немецкий автогигант Volkswagen собирается оставить около 660 тысяч сотрудников по всему миру без повышения зарплат до 2030 года. Одновременно компания рассматривает сокращение премий, дополнительных выплат и корпоративных льгот. О масштабных планах экономии сообщила газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на внутренние документы концерна.

Если руководство реализует задуманное, работники могут потерять около 10% своих доходов в реальном выражении. Речь идёт не о прямом снижении окладов, а о падении покупательной способности из-за инфляции на фоне многолетнего отказа от индексации.

Согласно опубликованным сведениям, новые установки уже доведены до руководителей кадровых подразделений Volkswagen. Им поручено добиваться сохранения действующего уровня оплаты труда при проведении переговоров с представителями сотрудников. Кроме того, предполагается урезать переменную часть вознаграждения и ряд специальных выплат.

Информацию о планах подтвердил производственный совет автоконцерна. Его представители выступили против инициативы, предупредив о серьёзном сопротивлении со стороны работников. В профсоюзе IG Metall подчеркнули, что вопросы оплаты труда должны решаться путём переговоров, а не односторонними распоряжениями руководства.

Сам Volkswagen пока не подтвердил намерение вводить ограничения. В компании назвали сообщения о готовящихся мерах спекуляциями и отметили, что обсуждать условия труда следует в рамках предстоящих переговоров.

Новая инициатива появилась на фоне масштабной реструктуризации немецкого автопрома. В начале сентября наблюдательный совет Volkswagen одобрил дальнейшее сокращение расходов и персонала. В ближайшие годы концерн намерен ликвидировать ещё около 50 тысяч рабочих мест сверх ранее согласованных сокращений аналогичного масштаба. Под угрозой также остаётся будущее нескольких производственных площадок в Германии.

Ранее Life.ru сообщал о конфликте руководства Volkswagen с сотрудниками на заводе в Вольфсбурге. Во время встречи с коллективом рабочие освистали генерального директора Оливера Блюме. Недовольство сотрудников усилилось на фоне планов компании по сокращению рабочих мест и пересмотру производственной стратегии.