В городе Чорткове Тернопольской области на западе Украины уничтожили завод немецко-японской компании SEBN, который производил комплектующие для европейских автомобилей. О разрушении предприятия сообщает украинское издание «Страна.ua».

Завод специализировался на выпуске автомобильных кабельных сетей и электрооборудования. Его продукцию использовали при производстве машин Volkswagen, Audi, Skoda и Porsche. Предприятие также входило в число крупнейших работодателей Тернопольской области и приносило значительные налоговые поступления в бюджет региона.

Ранее начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об уничтожении нескольких производственных цехов завода «Южмаш» в Днепропетровске. Российские военные поразили участки, где собирали, испытывали и монтировали продукцию. Кроме того, удары затронули заводское оборудование, готовую продукцию и детали, которые использовали для производства крылатых ракет и беспилотников.