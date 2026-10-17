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Регион
Опубликовано 17 октября, 00:44

На западе Украины уничтожили завод по выпуску деталей для Volkswagen и Audi

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

В городе Чорткове Тернопольской области на западе Украины уничтожили завод немецко-японской компании SEBN, который производил комплектующие для европейских автомобилей. О разрушении предприятия сообщает украинское издание «Страна.ua».

Завод специализировался на выпуске автомобильных кабельных сетей и электрооборудования. Его продукцию использовали при производстве машин Volkswagen, Audi, Skoda и Porsche. Предприятие также входило в число крупнейших работодателей Тернопольской области и приносило значительные налоговые поступления в бюджет региона.

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Лия Мурадьян
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