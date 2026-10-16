Удар по «Южмашу» и складам «Фламинго»: Герасимов доложил Путину о разрушении военных производств Украины

Российские войска уничтожили сборочные, испытательные и монтажные цеха Южного машиностроительного завода («Южмаш») в Днепропетровске. Под удар также попали производственное оборудование, готовые изделия и комплектующие для крылатых ракет и беспилотников. Об этом начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил в ходе доклада президенту Владимиру Путину.

По словам военачальника, российские удары затронули не только мощности «Южмаша», но и предприятие компании «Умные боеприпасы» в Киеве. Там после попаданий произошла вторичная детонация, в результате которой полностью разрушились два производственных помещения.

«После вторичной детонации полностью разрушены два производственных помещения и хранящиеся в них крылатые ракеты «Фламинго», а также комплектующие к оперативно-тактическим ракетам FP-5 на территории компании «Умные боеприпасы» в Киеве», — доложил начальник Генштаба.

Ранее Life.ru рассказывал о массированном ударе российских войск по предприятиям, связанным с производством ракет «Фламинго». В материале от 7 октября сообщалось о поражении производственных площадок в Киеве, Днепропетровске и других городах Украины. В числе целей назывались «Южмаш» и предприятие «Умные боеприпасы».