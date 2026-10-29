Билет есть, а пассажира нет: Турист застрял в Анталье и потратил 130 тысяч рублей на возвращение домой

Житель Екатеринбурга едва не потерял 180 тысяч рублей из-за проблем с авиабилетом, купленным через банковское приложение. Мужчина не смог улететь из Антальи прямым рейсом, поскольку его данных не оказалось в списке пассажиров. В результате ему пришлось самостоятельно оплачивать гостиницу и возвращаться домой через Москву.

Павел приобрёл билет на чартер 11 октября, за восемь дней до вылета. В назначенный день он приехал в аэропорт за три часа до отправления самолёта, однако на регистрации выяснилось, что пассажира с такими паспортными данными на рейсе нет. При этом приложение банка продолжало присылать уведомления о начале регистрации и посадки.

«Я попросил срочно перезвонить мне, но эта просьба была проигнорирована. Итог: это даже не овербукинг был, так как при нем авиакомпании предоставляют пассажирам отель и варианты вылета», — рассказал турист.

Попытки разобраться с поддержкой банка ни к чему не привели. Оператор пообещал связаться с перевозчиком, но предупредил, что проверка чартерного рейса может занять время. Пока стороны выясняли обстоятельства, самолёт улетел без Павла.

Екатеринбуржцу пришлось за свой счёт бронировать гостиницу и покупать новые билеты. Утром следующего дня он отправился в Москву, а оттуда добрался до аэропорта Кольцово. Дополнительные перелёты, отель, питание и такси обошлись почти в 130 тысяч рублей. Ещё около 50 тысяч стоил первоначальный билет.

После возвращения домой мужчина продолжил добиваться объяснений и компенсации. По его словам, поддержка долго ограничивалась обещаниями разобраться, несмотря на предоставленные документы. Причину отсутствия пассажира в списках ему так и не назвали.

Ситуация разрешилась 28 октября. Банк вернул стоимость неиспользованного билета, компенсировал проживание и питание, а также выплатил сумму, заявленную туристом в качестве морального ущерба. Возмещение расходов на новые перелёты и такси отдельно не подтверждено.

В банке пояснили, что по правилам сервиса сначала запрашивают возврат у авиаперевозчика и только затем компенсируют деньги клиенту. Представители организации подтвердили возврат средств за авиабилеты и сообщили, что продолжают выяснять обстоятельства случившегося с партнёром-перевозчиком.