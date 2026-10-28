Документ есть, билет не купить: Звезда сериала «Менталистка» застряла в Сеуле из-за загранпаспорта

Российская актриса Дарья Вдовик, снимавшаяся в «Менталистке» и «Мастодонте», не может вернуться из Южной Кореи после потери загранпаспорта. В начале ноября ей уже нужно приступить к съёмкам, рассказала она в социальных сетях.

Консульство выдало артистке свидетельство на возвращение в Россию, однако купить новый билет онлайн пока не получается. По словам Дарьи, сайты авиакомпаний требуют номер загранпаспорта, а номер временного документа имеет другой формат.

Решить вопрос актриса рассчитывает в офисе узбекского перевозчика: туда её направили после обращения в авиакомпанию. Лично посетить представительство она планирует 29 октября.

Среди других маршрутов Вдовик рассматривает перелёты через Абу-Даби и Стамбул. Вариант через Турцию оказался для неё слишком дорогим. Если договориться с перевозчиками не удастся, артистка намерена снова обратиться в российское консульство.

В Сеуле у Дарьи пропала сумка с паспортом и кошельком. Обращения в полицию и бюро находок результата не дали. По словам девушки, перелёты с пересадками в Китае и Казахстане ей не согласовали. Вдовик окончила ВГИК в 2023 году. Помимо «Менталистки» и второго сезона «Мастодонта», в её фильмографии — «Я тебе неровня», «Маугли. Городские джунгли» и фильм «Непослушники».