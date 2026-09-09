Семья заплатила 339 тысяч за тур с бизнес-классом, но полетела экономом

Семья с младенцем заплатила 339 290 рублей за девятидневный тур в турецкий Кемер, рассчитывая лететь бизнес-классом в обе стороны. Однако уже после оформления путешественникам сообщили, что на рейсе в Анталью такого класса обслуживания нет. Об этом турист рассказал телеграм-каналу «SHOT ПРОВЕРКА».

По его словам, комфортный перелёт был одним из принципиальных условий поездки с ребёнком. В заказе на сайте Travelata бизнес-класс был указан для обоих направлений, но после оплаты в турагентстве объяснили это техническим сбоем.

Семья решила отказаться от поездки и вернуть деньги, однако получила ответ, что тариф невозвратный, а оснований для отмены тура нет. В результате в Турцию путешественники отправились экономом.

Турист утверждает, что аналогичная поездка с перелётом эконом-классом на тот момент стоила примерно 220 тысяч рублей. Таким образом, разница составляла почти 120 тысяч.

После возвращения семье, по её словам, пообещали компенсацию в размере 15 тысяч рублей, но деньги так и не поступили. Позднее Travelata признала технический сбой и вместо выплаты предложила скидку 3% на следующую поездку, утверждает собеседник канала.

Туристы от предложения отказались и теперь готовят досудебную претензию, а также обращения в Роспотребнадзор и АТОР. SHOT ПРОВЕРКА отмечает, что в Сети встречаются и другие жалобы клиентов Travelata на ошибки при бронировании, сроки ответов поддержки и возврат денег.

Похожий спор с турагентом недавно закончился в пользу другой российской семьи. В августе туристам из Нягани вернули 150 тысяч рублей после того, как при поездке в Турцию для них забронировали номер более низкой категории, чем был выбран изначально. Добиться компенсации удалось после обращения в Роспотребнадзор.