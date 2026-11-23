Билет есть, вылета нет: Адвокат объяснил, как быстро получить загранпаспорт и не повторить ошибку бойфренда Лерчек
Адвокат Алёшкин: Загранпаспорт можно получить за три рабочих дня в ряде случаев
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ler_chek
После истории с возлюбленным Лерчек Луисом Сквиччиарини, который не смог вылететь из России из-за отсутствия загранпаспорта РФ, вновь встал вопрос, как получить документ максимально быстро и не сорвать поездку. Адвокат уголовной практики Андрей Алёшкин рассказал Life.ru, почему лучше подавать заявление через «Госуслуги», от чего зависят сроки оформления и в каких случаях паспорт можно получить всего за три дня.
Если задача — оформить загранпаспорт максимально быстро, я бы рекомендовал подавать заявление через портал «Госуслуги» =. Это позволяет заранее заполнить анкету, избежать ошибок при оформлении документов и оперативно получить уведомление о необходимости личного визита в подразделение МВД
Однако электронная подача заявления не сокращает установленные законом сроки. По словам Алёшкина, при обращении по месту постоянной регистрации загранпаспорт оформляют до одного месяца, а в другом регионе — до трёх. Поэтому решающее значение имеют место подачи документов и корректность предоставленных сведений.
Личный визит в МВД тоже не гарантирует ускорения процедуры. Адвокат объяснил, что такой способ удобнее, если необходимо уточнить нюансы оформления, проверить документы или разобраться с возникшими проблемами непосредственно с сотрудниками миграционного подразделения. Но рассчитывать на выдачу паспорта раньше установленного срока только благодаря личному обращению не стоит.
При этом в исключительных случаях закон позволяет оформить загранпаспорт всего за три рабочих дня. Речь идёт о необходимости экстренного лечения за рубежом, тяжёлой болезни или смерти близкого родственника, требующих срочного выезда из России. Однако все эти обстоятельства необходимо подтвердить документально.
«Мой совет — не откладывать оформление до момента покупки билетов. Даже если процедура кажется формальной, паспорт является документом, оформление которого связано с проверками и административными сроками. Планирование поездки должно начинаться с проверки срока действия загранпаспорта, а не наоборот», — подчеркнул Алёшкин.
Поводом для обсуждения стала история возлюбленного блогерши Лерчек Луиса Сквиччиарини. Как ранее сообщал Life.ru, мужчина, имеющий российское и аргентинское гражданство, не смог сопровождать больную раком Валерию Чекалину во время поездки на лечение в Китай. Российского загранпаспорта у него не оказалось, поэтому Сквиччиарини остался в стране, а блогерша отправилась без него.
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