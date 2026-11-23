После истории с возлюбленным Лерчек Луисом Сквиччиарини, который не смог вылететь из России из-за отсутствия загранпаспорта РФ, вновь встал вопрос, как получить документ максимально быстро и не сорвать поездку. Адвокат уголовной практики Андрей Алёшкин рассказал Life.ru, почему лучше подавать заявление через «Госуслуги», от чего зависят сроки оформления и в каких случаях паспорт можно получить всего за три дня.

Если задача — оформить загранпаспорт максимально быстро, я бы рекомендовал подавать заявление через портал «Госуслуги» =. Это позволяет заранее заполнить анкету, избежать ошибок при оформлении документов и оперативно получить уведомление о необходимости личного визита в подразделение МВД Андрей Алёшкин Адвокат уголовной практики, кандидат юридических наук

Однако электронная подача заявления не сокращает установленные законом сроки. По словам Алёшкина, при обращении по месту постоянной регистрации загранпаспорт оформляют до одного месяца, а в другом регионе — до трёх. Поэтому решающее значение имеют место подачи документов и корректность предоставленных сведений.

Личный визит в МВД тоже не гарантирует ускорения процедуры. Адвокат объяснил, что такой способ удобнее, если необходимо уточнить нюансы оформления, проверить документы или разобраться с возникшими проблемами непосредственно с сотрудниками миграционного подразделения. Но рассчитывать на выдачу паспорта раньше установленного срока только благодаря личному обращению не стоит.

При этом в исключительных случаях закон позволяет оформить загранпаспорт всего за три рабочих дня. Речь идёт о необходимости экстренного лечения за рубежом, тяжёлой болезни или смерти близкого родственника, требующих срочного выезда из России. Однако все эти обстоятельства необходимо подтвердить документально.

«Мой совет — не откладывать оформление до момента покупки билетов. Даже если процедура кажется формальной, паспорт является документом, оформление которого связано с проверками и административными сроками. Планирование поездки должно начинаться с проверки срока действия загранпаспорта, а не наоборот», — подчеркнул Алёшкин.

Поводом для обсуждения стала история возлюбленного блогерши Лерчек Луиса Сквиччиарини. Как ранее сообщал Life.ru, мужчина, имеющий российское и аргентинское гражданство, не смог сопровождать больную раком Валерию Чекалину во время поездки на лечение в Китай. Российского загранпаспорта у него не оказалось, поэтому Сквиччиарини остался в стране, а блогерша отправилась без него.