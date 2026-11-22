Возлюбленного Лерчек не выпустили из РФ из-за отсутствия загранпаспорта
Луис Сквиччиарини и Валерия Чекалина. Обложка © ТАСС / Павел Селезнев
Возлюбленный Лерчек Луис Сквиччиарини не смог вылететь с ней в Китай из-за отсутствия российского загранпаспорта. Причину отказа в выезде раскрыл Telegram-канал SHOT.
Сквиччиарини имеет российское и аргентинское гражданство, однако заграничный паспорт России он не оформлял. Поэтому при прохождении пограничного контроля мужчине отказали в выезде из страны.
Наличие аргентинского паспорта не сыграло роли: для российских властей человек с двумя гражданствами рассматривается прежде всего как гражданин РФ. Соответственно, пересекать российскую границу он должен по российскому загранпаспорту.
В результате Сквиччиарини остался в России, а Валерия Чекалина отправилась в Китай на лечение без него.
Ранее Life.ru сообщал, что Лерчек вернули загранпаспорт 14 ноября, в день подписания президентом Владимиром Путиным указа о её помиловании. Документ был необходим блогерше для поездки на лечение за границу, поскольку до этого его изъяли в рамках уголовного дела.