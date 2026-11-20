Покупателю билетов на несостоявшийся концерт Канье Уэста присудили почти 66 тысяч рублей сверх уже возвращённых денег. Решение вынес мировой судья участка № 139 района Ново-Переделкино Москвы.

Суд частично удовлетворил иск Дмитрия Куницкого к организатору выступления ООО «Сэй Эдженси» и билетному сервису ООО «Интикетс». Общая сумма присуждённых выплат составила 112 117 рублей 38 копеек.

С «Интикетс» постановили взыскать 4200 рублей за билетный сервис, 2016 рублей неустойки, 5000 рублей компенсации морального вреда, 5608 рублей штрафа и 5763 рубля 44 копейки судебных расходов.

Куда большую сумму присудили с «Сэй Эдженси»: 42 тысячи рублей за билеты, 8820 рублей неустойки, 5000 рублей компенсации морального вреда, 27 910 рублей штрафа и 5799 рублей 94 копейки судебных расходов.

При этом 46 200 рублей покупателю уже вернули в ходе разбирательства. Поэтому повторно взыскивать стоимость билетов и соответствующий платёж суд не стал. По остальным требованиям сумма взыскания составляет 65 917 рублей 38 копеек.

Ранее Life.ru сообщал о другом поклоннике Канье Уэста, который отсудил почти 150 тысяч рублей за несостоявшееся выступление. Мужчина приобрёл два билета на концерт в Петербурге, а также потратился на поезд и гостиницу. Организатор успел вернуть ему часть средств уже после обращения в суд.