Покупатель билетов на несостоявшийся концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге добился через суд взыскания почти 150 тысяч рублей с организатора выступления. Мировой судья судебного участка № 332 Бабушкинского района Москвы частично удовлетворил иск Максима Зайкина к компании «Сэй Эдженси». Общая сумма присуждённых выплат составила 148 648 рублей, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Мужчина приобрёл два билета на шоу американского рэпера за 80 тысяч рублей, дополнительно заплатив восемь тысяч сервисного сбора. Кроме того, он потратил около 32 тысяч рублей на железнодорожные билеты и ещё 29 тысяч — на бронирование гостиницы в Петербурге.

Позднее Зайкин узнал, что у организаторов нет заключённого договора аренды концертной площадки, а само выступление может не состояться. После этого покупатель обратился в суд с требованием вернуть потраченные средства и компенсировать дополнительные расходы.

В результате суд постановил взыскать с агентства стоимость билетов, сервисный сбор, убытки, компенсацию морального вреда, штраф и почтовые расходы. При этом часть денег компания успела вернуть добровольно уже после подачи иска. В частности, Зайкин получил обратно 80 тысяч рублей за два билета.

Ранее Life.ru сообщал, что к 6 ноября в московские суды поступили 44 иска к организатору концертов Канье Уэста. По одному из предыдущих разбирательств покупательнице уже присудили 83,4 тысячи рублей. Из общего числа обращений 43 поступили мировым судьям, а ещё одно — в Преображенский районный суд. При этом 11 заявлений оставили без движения из-за процессуальных нарушений, некоторые вернули заявителям.