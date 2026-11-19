Американский рэпер Канье Уэст оказался ответчиком по иску на сумму не менее 220 тысяч долларов за создание вокала с помощью искусственного интеллекта. Как выяснил SHOT, деньги требует продюсер, работавший над альбомами музыканта.

Истец скрывает своё настоящее имя и выступает под псевдонимом John Doe. По его утверждению, команда Уэста срочно поручила ему подготовить нейросетевые голоса для альбома Vultures 2.

Всего за два дня специалист, как следует из его заявления, создал 13 моделей ИИ-голосов и более 400 вокальных записей. Продюсер утверждает, что результаты его работы использовались как минимум в пяти композициях альбома.

Позднее, по словам истца, он участвовал в подготовке других музыкальных проектов рэпера, включая Bully. Однако обещанного вознаграждения так и не получил. Кроме того, его имя не указали среди создателей песен на стриминговых платформах.

Продюсер оценивает неоплаченную работу в 110 тысяч долларов. Он утверждает, что представители команды Уэста обещали урегулировать вопрос, однако никаких изменений не последовало. Теперь с учётом компенсаций истец требует через суд не менее 220 тысяч долларов.

Свою личность мужчина предпочитает не раскрывать из опасений за собственную безопасность и жизнь близких.

Ранее Life.ru сообщал, что к организатору несостоявшихся концертов Канье Уэста в Петербурге подали 44 иска. Покупатели билетов обращались в суд, добиваясь возврата потраченных денег.