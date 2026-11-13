Американский рэпер Канье Уэст оказался в центре нового судебного скандала. Оперный певец и композитор Чейз Тейлор утверждает, что во время подготовки постановки о библейском царе Навуходоносоре его заперли в школьном помещении и заставили срочно сочинять музыку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

По версии истца, всё произошло в ноябре 2019 года в городе Коди, штат Вайоминг. Тейлор приехал на репетиции, рассчитывая исполнить главную роль в практически готовой опере. Однако продюсер рэпера Пол Джонсон отвёз его в местную школу и проводил в помещение оркестра, дверь которого затем заперли.

Как утверждает музыкант, ему запретили самостоятельно покидать комнату. Даже для посещения туалета требовалось разрешение продюсера. При этом выяснилось, что Тейлору предстоит не только выступать на сцене, но и написать значительную часть музыки всего за четыре дня — до премьеры 24 ноября.

Позднее певцу поручили руководить музыкальной подготовкой остальных участников постановки. Ему пришлось обучать десятки исполнителей, многие из которых, по его словам, не умели читать ноты и никогда прежде не участвовали в оперных спектаклях.

За работу Тейлору якобы обещали крупное вознаграждение, статус продюсера и участие в будущих проектах Уэста. Однако, как утверждает истец, договорённости так и не выполнили. Более того, он обвиняет рэпера в использовании созданной им музыки без разрешения и выплаты авторских отчислений.

Теперь композитор требует признать его права на произведения, выплатить долю доходов от их использования и компенсировать неоплаченную работу, упущенный заработок и предполагаемое незаконное лишение свободы.