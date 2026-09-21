Били прицельно по домам и машинам: Один человек погиб, трое пострадали при атаке дронов ВСУ на Брянщину

ВСУ нанесли серию ударов с помощью беспилотных летательных аппаратов по приграничным районам Брянской области. В результате преступных действий противника погиб местный житель, ещё трое гражданских получили ранения различной степени тяжести. О случившемся проинформировал временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.

Смертельный инцидент произошёл в населённом пункте Андрейковичи, расположенном на территории Погарского района. Вражеский дрон-камикадзе совершил целенаправленное пикирование на частное домовладение. Находившийся внутри собственник жилья получил травмы, несовместимые с жизнью. Глава области выразил соболезнования родственникам погибшего и заверил, что семье будет предоставлена вся необходимая материальная и социальная поддержка.

Помимо удара по жилому сектору, украинские операторы БПЛА атаковали гражданский автотранспорт. Нападению подверглись автомобили, следовавшие по маршруту Стародуб — Клинцы, а также машины в окрестностях села Картушин Стародубского района.

Осколочные ранения получили женщина и двое мужчин. На текущий момент всем пострадавшим предоставлена квалифицированная врачебная помощь, медики предпринимают необходимые меры для их скорейшей реабилитации.

Ранее в Белгородской области после серии атак беспилотников пострадали шесть мирных жителей. Удары повредили частные дома, хозяйственные постройки, автомобили, линии электропередачи и коммерческие объекты, в нескольких населённых пунктах начались пожары.