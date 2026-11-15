Российские военные в ночь на 15 ноября нанесли удар беспилотниками по электроподстанции в населённом пункте Великие Межиричи Ровненской области Украины. По данным Минобороны РФ, объект обеспечивал работу логистических центров, которые ВСУ использовали для хранения военного имущества.

«В результате удара поражены электроподстанция в населённом пункте Великие Межиричи Ровненской области, обеспечивающая функционирование логистических центров, используемых ВСУ для хранения военного имущества», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве уточнили, что российские войска продолжили наносить удары по объектам энергетической, портовой и железнодорожной инфраструктуры Украины. Атаки также были направлены на морские суда, которые, по информации военного ведомства, задействованы в обеспечении украинской армии.

Для ударов применялись беспилотные летательные аппараты.