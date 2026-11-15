Били точно в цель: Ночной удар лишил питания стратегические склады ВСУ в Ровненской области
Минобороны РФ сообщило об ударе по электроподстанции в Ровненской области
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Российские военные в ночь на 15 ноября нанесли удар беспилотниками по электроподстанции в населённом пункте Великие Межиричи Ровненской области Украины. По данным Минобороны РФ, объект обеспечивал работу логистических центров, которые ВСУ использовали для хранения военного имущества.
«В результате удара поражены электроподстанция в населённом пункте Великие Межиричи Ровненской области, обеспечивающая функционирование логистических центров, используемых ВСУ для хранения военного имущества», — говорится в сообщении ведомства.
В министерстве уточнили, что российские войска продолжили наносить удары по объектам энергетической, портовой и железнодорожной инфраструктуры Украины. Атаки также были направлены на морские суда, которые, по информации военного ведомства, задействованы в обеспечении украинской армии.
Для ударов применялись беспилотные летательные аппараты.
Российское военное ведомство регулярно сообщает о поражении энергообъектов, снабжающих украинские военные предприятия и склады. Так, 13 ноября Life.ru рассказывал об ударах по двум электроподстанциям в Сумской области. По данным Минобороны, объекты в Шостке и посёлке Воронеж обеспечивали электроэнергией производства беспилотников и логистические центры ВСУ.