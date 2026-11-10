Сооснователь Microsoft Билл Гейтс получил 2,6 млрд долларов дивидендов за время инвестиций в американского оператора свалок Republic Services, подсчитала ProPublica по финансовой отчётности. На полигонах компании американские инспекторы выявили более 1,4 тыс. точек, где концентрация метана превышала допустимый уровень.

С 2020 года Агентство по охране окружающей среды США проверило не менее 39 из примерно 200 полигонов Republic Services, следует из изученных изданием отчётов. В отдельных точках концентрация метана превышала федеральный норматив в 100–300 раз. По данным ProPublica, это создавало риск взрыва.

Гейтс владеет акциями Republic Services с 1999 года. Согласно сентябрьскому раскрытию для Комиссии по ценным бумагам и биржам США, его доля через инвестиционную компанию Cascade Investment достигла 37,9%. ProPublica оценила пакет примерно в 29 млрд долларов.

Представитель Republic Services Роб Литт сообщил изданию, что в компании работают сотни инженеров и специалистов по охране окружающей среды, а выявленные проблемы устраняют. Гейтс на запросы журналистов об инвестициях не ответил. Его представители также не сообщили, знал ли он о результатах проверок.

Гейтс в 2015 году запустил инициативу Breakthrough Energy для поддержки климатических технологий. Republic Services, по данным ProPublica, выступила против федеральных мер по сокращению объёма органических отходов на полигонах. При разложении таких отходов без доступа кислорода образуется метан, который усиливает парниковый эффект.

Ранее Билл Гейтс предложил повысить налоги для миллиардеров, чтобы искусственный интеллект не увеличил разрыв между богатыми и бедными. По мнению предпринимателя, технологическая революция принесёт владельцам крупных компаний и инвесторам огромные доходы, тогда как многие работники рискуют остаться без заработка.