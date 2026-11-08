Основатель Microsoft Билл Гейтс предложил повысить налоги для миллиардеров, чтобы искусственный интеллект не увеличил разрыв между богатыми и бедными. По мнению предпринимателя, технологическая революция принесёт владельцам крупных компаний и инвесторам огромные доходы, тогда как многие работники рискуют остаться без заработка. Об этом пишет Fortune со ссылкой на интервью миллиардера Financial Times.

Гейтс считает, что бороться с последствиями массовой автоматизации должны прежде всего государства. Благотворительные пожертвования, даже многомиллиардные, не способны заменить полноценную систему социальной защиты.

«Главная ответственность за борьбу с неравенством всегда лежит на государствах. Мы не можем рассчитывать на благотворительность, которая по своей природе добровольна, как на систему социальной защиты», — подчеркнул предприниматель.

Одной из необходимых мер он назвал прогрессивное налогообложение крупнейших состояний. По данным Федеральной резервной системы США, на богатейший 1% американцев приходится более половины стоимости акций, находящихся во владении населения. Поэтому рост капитализации технологических компаний прежде всего увеличивает благосостояние их состоятельных акционеров.

Отдельно Гейтс предложил облагать налогами роботов и вычислительные операции искусственного интеллекта. Он обратил внимание, что работодатели платят налоги с зарплат сотрудников, тогда как приобретение автоматизированного оборудования зачастую можно списать как расходы бизнеса. По его мнению, такая система делает замену людей машинами финансово привлекательнее. Дополнительные налоговые поступления миллиардер предлагает направлять на переобучение работников и социальные выплаты.

При этом сам Гейтс намерен передать практически всё своё состояние на благотворительность. В 2025 году он объявил о планах направить около 100 миллиардов долларов в собственный фонд. Организация должна потратить эти средства в течение 20 лет на здравоохранение, образование и другие гуманитарные программы.

Ранее Гейтс предложил ввести специальный налог на использование нейросетей для поддержки потерявших работу людей. Соответствующее предложение предприниматель озвучил ещё в августе. Он предупредил, что внедрение ИИ способно сократить налоговые поступления от работающего населения, одновременно увеличив расходы государств на пособия и профессиональную переподготовку. При этом новые сборы, по его задумке, не должны тормозить применение технологии в медицине и образовании.

Между тем Life.ru объяснил, почему Гейтс усомнился в способности технологических компаний самостоятельно контролировать развитие ИИ. Эксперты напомнили о предупреждении миллиардера, что индустрия преуменьшает риски нейросетей на фоне огромных инвестиций в отрасль. Помимо сокращения рабочих мест, Гейтс опасается применения ИИ для разработки биологического оружия и проведения кибератак. Он выступает за международные правила безопасности и государственный контроль над наиболее опасными возможностями таких систем.