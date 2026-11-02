Бывший президент США Билл Клинтон заявил, что нынешний глава Белого дома Дональд Трамп испытывает восхищение президентом России Владимиром Путиным. По словам политика, американский лидер также высоко оценивает руководителей Китая и Северной Кореи. Высказывание экс-президента приводит Clash Report.

«Президент действительно восхищается им. Он даже восхищается нашим соперником во многих сферах — лидером Китая», — сказал Клинтон, говоря об отношении Трампа к Путину и председателю КНР Си Цзиньпину.

Бывший американский лидер также обратил внимание на высказывания Трампа о руководителе Северной Кореи Ким Чен Ыне. По словам Клинтона, президент США неоднократно расхваливал северокорейского лидера.

Подобные оценки звучат на фоне неоднозначных отношений Вашингтона с Москвой, Пекином и Пхеньяном. Несмотря на политические противоречия между странами, Трамп регулярно подчёркивает важность личных контактов с их руководителями.

Сам американский президент и прежде публично отзывался о Путине в положительном ключе. В частности, он называл российского лидера умным и сообразительным человеком, одновременно утверждая, что во время своего первого президентского срока проводил жёсткую политику в отношении Москвы.

О Си Цзиньпине Трамп также неоднократно говорил с уважением. В июне 2026 года в интервью Axios он назвал китайского руководителя одним из выдающихся мировых лидеров, отметив его интеллект и управленческие качества.

При этом оценка отношения Трампа к зарубежным лидерам принадлежит самому Клинтону. Нынешний хозяин Белого дома не делал нового заявления в ответ на его слова.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп публично восхитился Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Во время выступления перед сторонниками в Южной Каролине политик высоко оценил интеллектуальные способности российского и китайского лидеров. Трамп подчеркнул, что хорошо знает Путина, назвав его очень умным и сообразительным человеком. Председателя КНР он также охарактеризовал как способного руководителя.