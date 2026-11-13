Криптовалютная биржа Binance полностью покрыла потери пользователей, возникшие после масштабной хакерской атаки 29 октября. На восстановление затронутых активов компания направила более 6,34 миллиарда долларов. Об этом говорится в официальном сообщении торговой площадки от 12 ноября.

«Мы полностью покрыли активы, затронутые инцидентом безопасности», — заявили в Binance.

Для возмещения ущерба биржа закупала пострадавшие токены на открытом рынке и через внебиржевые сделки (OTC). При этом использовались средства резервного фонда защиты пользователей SAFU, часть страхового фонда фьючерсов, превышающая обязательный уровень резервирования, а также корпоративные ресурсы самой компании.

В Binance также сообщили о публикации нового отчёта Proof of Reserves, позволяющего оценить обеспеченность активов клиентов. Обновлённый снимок резервов сделан 12 ноября и охватывает 198 криптовалют. Компания пообещала пополнить фонд SAFU, чтобы вернуть его объём примерно к одному миллиарду долларов.