Биткоин впервые почти за два месяца подешевел до уровня ниже 75 тысяч долларов. Во время торгов 6 ноября крупнейшая криптовалюта потеряла более 3% стоимости, однако вскоре смогла частично отыграть падение.

По данным биржи Binance, на 18:05 мск цена биткоина составляла 74 888 долларов, снизившись на 3,45%. Последний раз ниже отметки в 75 тысяч долларов актив торговался 15 сентября 2026 года.

Спустя всего шесть минут котировки вновь поднялись выше психологически важного уровня. К 18:11 мск за биткоин давали уже 75 324 доллара, а снижение составляло 2,13%. Под давлением оказался и Ethereum — вторая по капитализации криптовалюта. За тот же период его стоимость уменьшилась на 2,68%, до 2221,68 доллара.

Нынешнее падение продолжило снижение, начавшееся ещё в октябре. На крипторынке усилились распродажи после обвала американских технологических акций, а принудительное закрытие позиций трейдеров дополнительно увеличило колебания котировок.

Несмотря на кратковременное восстановление выше 75 тысяч долларов, ситуация на рынке остаётся нестабильной. Дальнейшее движение цены будет зависеть от активности покупателей и общей ситуации на финансовых площадках.

Ранее Life.ru сообщал, что октябрь 2026 года стал для биткоина худшим за последние 12 лет. За месяц криптовалюта подешевела на 7,32%, хотя в начале октября её стоимость превышала 86 тысяч долларов. К 3 ноября курс опустился примерно до 76,9 тысячи.