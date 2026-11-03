Биткоин не смог удержать позиции, достигнутые в начале октября, и завершил месяц заметным снижением. За календарный месяц криптовалюта подешевела на 7,32%, а в первые дни ноября продолжила терять стоимость. К 05:32 мск 3 ноября курс опустился до $76,9 тыс.

В конце сентября биткоин торговался примерно по $83,55 тыс., а октябрь завершил на уровне $77,43 тыс. В течение месяца котировки неоднократно пытались восстановиться, но подъёмы оказывались непродолжительными. Если в начале октября цена поднималась выше $86 тыс., то к последним числам месяца она уже находилась вблизи $80 тыс. и затем опустилась ещё ниже.

Начало ноября не принесло рынку разворота. За сутки к моменту фиксации данных BTC потерял 2,07%, или $1 624,99. На недельном отрезке снижение составило 3,79%, а за 30 дней — 9,19%. При этом за последние три месяца криптовалюта всё ещё оставалась в плюсе на 20,17%.

Давление на рынок сопровождалось крупными ликвидациями фьючерсных позиций. За 24 часа принудительно закрыли сделки на $85,26 млн. Основной удар пришёлся на трейдеров, рассчитывавших на рост: потери по длинным позициям достигли $67,8 млн. На короткие позиции пришлось $17,46 млн. Несмотря на это, соотношение длинных и коротких позиций на крупных биржах оставалось в пользу первых. На Binance показатель составлял 2,6563, на OKX — 2,77.

Капитализация биткоина составляла $1,54 трлн. Суточный объём торгов фьючерсами достигал $53,15 млрд, спотовыми инструментами — $4,58 млрд. Открытый интерес по фьючерсам оценивался в $54,05 млрд. С начала 2026 года биткоин подешевел на 12,03%, а за год — на 30,43%. Октябрьское снижение также оказалось примечательным с точки зрения сезонной динамики: месяц, который участники крипторынка традиционно называют «Uptober» и связывают с ростом котировок, завершился в минусе. Более того, октябрь 2026 года стал худшим для биткоина за последние 12 лет.

Ранее клиенты крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance начали массово выводить средства после возобновления операций, приостановленных из-за масштабной хакерской атаки. Всего за девять с половиной часов чистый отток достиг 3,64 миллиарда долларов. Вывод криптовалют начали восстанавливать 1 ноября с 09:00 мск. К 18:30 пользователи успели вывести с платформы активы почти на 4,65 миллиарда долларов. За тот же период на счета поступило около 1,01 миллиарда. Таким образом, разница между выведенными и внесёнными средствами составила 3,64 миллиарда долларов.