Крупнейшая криптовалютная биржа Binance приступила к очередному этапу восстановления вывода средств после масштабной хакерской атаки, затронувшей активы примерно на $6,34 млрд. С 07:00 мск 5 ноября пользователям постепенно возвращают доступ к операциям с десятками токенов в шести блокчейн-сетях. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

В список вошли активы в сетях Ethereum, BNB Smart Chain, Base, Tron, Polygon и Sui. При этом возобновление операций происходит не одновременно: для каждой криптовалюты биржа отдельно проверяет безопасность и техническую готовность системы. Очерёдность восстановления определяют с учётом пользовательского спроса за последнюю неделю. Новые активы будут добавлять по мере завершения необходимых проверок. Возможность пополнять счета при этом сохраняется.

Компания предупредила о вероятных задержках из-за высокой нагрузки. Пользователям рекомендуют проверять доступность операций для конкретного актива и выбранной сети непосредственно на бирже. Если вывести средства не получается, специалисты советуют повторить попытку позднее.