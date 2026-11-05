Binance возобновляет вывод криптовалют после хакерской атаки на $6,3 млрд
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance приступила к очередному этапу восстановления вывода средств после масштабной хакерской атаки, затронувшей активы примерно на $6,34 млрд. С 07:00 мск 5 ноября пользователям постепенно возвращают доступ к операциям с десятками токенов в шести блокчейн-сетях. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
В список вошли активы в сетях Ethereum, BNB Smart Chain, Base, Tron, Polygon и Sui. При этом возобновление операций происходит не одновременно: для каждой криптовалюты биржа отдельно проверяет безопасность и техническую готовность системы. Очерёдность восстановления определяют с учётом пользовательского спроса за последнюю неделю. Новые активы будут добавлять по мере завершения необходимых проверок. Возможность пополнять счета при этом сохраняется.
Компания предупредила о вероятных задержках из-за высокой нагрузки. Пользователям рекомендуют проверять доступность операций для конкретного актива и выбранной сети непосредственно на бирже. Если вывести средства не получается, специалисты советуют повторить попытку позднее.
Причиной ограничений стала кибератака 29 октября. Злоумышленники получили несанкционированный доступ к внутренней системе подписания транзакций и вывели криптоактивы на сумму около $6,34 млрд. К 3 ноября удалось заблокировать или перехватить активы примерно на $2,85 млрд. Binance пообещала полностью компенсировать ущерб от взлома за счёт собственных резервов и специального фонда защиты пользователей SAFU. К 1 ноября Binance заявила о восстановлении обеспечения уже 95% похищенных активов. Для этого использовались корпоративные средства, страховые резервы и фонд SAFU, созданный в 2018 году для защиты клиентов в чрезвычайных ситуациях. Руководство площадки заверило, что финансовые последствия атаки не будут переложены на пользователей.