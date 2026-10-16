Биолог рассказала, почему весенние луковичные сажают под зиму и зачем им укрытие

В октябре, когда почва на глубине десяти сантиметров остывает до +7…+10 °C, наступает идеальное время для посадки мелколуковичных первоцветов, которые создадут в саду яркие пятна сразу после схода снега. Об этом Life.ru рассказала доцент кафедры биологии, ветсанэкспертизы и биобезопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько.

В течение всего месяца высаживают крокусы, мускари, а также пушкинии и хионодоксы — эти изящные растения с нежно-голубыми или белыми колокольчатыми цветками украшают пробуждающийся сад. Наряду с ними в первой половине октября высаживают нарциссы, тюльпаны и гиацинты, которые отличаются более крупными луковицами. Елена Слынько Доцент кафедры биологии, ветсанэкспертизы и биобезопасности Университета РОСБИОТЕХ

Все луковичные размещают на солнечных участках, где не застаиваются талые воды, укладывая на песчаную подушку донцем вниз, после чего присыпают землёй, при сухой погоде один раз обильно поливают, а под перекопку вносят суперфосфат и сульфат калия по 30–40 г на квадратный метр.

Посадка луковичных в октябре продиктована их биологическими особенностями. Этим растениям необходим период охлаждения (стратификация) при низких, но положительных температурах. В это время внутри луковицы синтезируется растительный гормон гиббереллин, который стимулирует рост цветоноса. Без холодного периода луковица либо не зацветёт, либо даст слепой (безжелтковый) бутон.

В октябре почва ещё тёплая (около +8…+10 °C). До наступления устойчивых минусовых температур должно оставаться 3–4 недели (примерно 20–30 дней). В таких условиях луковицы могут пустить корешки без роста листьев и почек.

Почва должна быть умеренно влажной, обильный полив перед посадкой не требуется — это не огород. Если залить почву, есть риск прорастания саженцев и, как следствие, их промерзания зимой. Перед посадкой луковицы полезно обработать раствором фунгицида (например, «Максим» или «Витарос») в течение 20–30 минут для профилактики серой гнили и фузариоза. Также рекомендуется припудрить донце луковицы древесной золой.

Глубина посадки должна быть равна одной луковицы. В практических рекомендациях нередко указывают три глубины, однако такая глубина неоправдана: луковицы могут не взойти.

Расстояние между луковицами зависит от их размера и типа почвы. На лёгких песчаных почвах достаточно 12–15 см, а на тяжёлых глинистых — и 10–12 см. Мелкие луковицы (например, крокусы) сажают на расстоянии 5–8 см. Нарциссы и гиацинты особенно чувствительны к глубине: при мелкой посадке они подмерзают зимой или выпирают из земли весной.

Луковицу кладут донцем вниз, а верхушкой (точкой роста) строго вверх. Если посадить её боком, цветонос потратит много сил на поиск пути к свету и может вырасти слабым или искривлённым.

Нарциссы сажают первыми (в начале месяца), им нужно больше времени на укоренение. Гиацинты — во второй декаде октября. Тюльпаны — последними, ближе к концу месяца или даже в начале ноября, так как они более устойчивы к грибковым заболеваниям в остывающей почве.

После посадки грядку с луковицами укрывают сухими листьями слоем не более 5 см. Для укрытия на зиму лучше всего подходят сухие, здоровые опавшие листья. Можно брать листву дуба, берёзы, клёна. Не берите листья плодовых деревьев (яблони, груши) — они часто поражаются грибковыми заболеваниями, которые могут перейти на луковичные.

«Если соблюсти все эти правила, то весной ваши посадки встретят вас крепкими ростками и пышным, ярким цветением. Луковицы успешно перезимуют, не вымерзнут, не сопреют и отблагодарят вас за заботу своей первозданной красотой», — заключила эксперт.

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