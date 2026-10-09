Правило жёлтого листа: Биолог раскрыла, как подготовить сад к зиме и не остаться без урожая

Осень — один из самых ответственных периодов для садоводов. Владельцы дачных участков, которые ленятся оборвать лишние завязи на яблонях и грушах летом или неправильно готовят растения к спячке осенью, рискуют остаться без урожая и пышного цветника в следующем году, предупредила Life.ru доцент кафедры биологии, ветсанэкспертизы и биобезопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько.

Деревья: от завязей до побелки

Для хорошего урожая необходимо нормировать плоды. Если дерево перегружено, у яблони просто не хватит сил на формирование качественных цветочных почек. Бесхозные яблони, как правило, дают мелкие, бледные, травянистые на вкус плоды. Плоды персика становятся маленькими, размером с грецкий орех, а само дерево стремительно стареет. Вишню и черешню трогать не нужно: они сами сбрасывают лишнее в период июньского опадания.

После полного листопада, но до наступления сильных морозов, проведите обработку от патогенов и вредителей. Опрыскайте голые ветви деревьев и почву под ними 3–5% раствором железного купороса или фунгицидом — 3% бордоской жидкостью. Это выжжет споры грибков и яйца вредителей, которые прячутся в трещинах коры. Обработку проводят только по спящим растениям, чтобы не вызвать химический ожог.

Последний штрих в подготовке к зиме — побелка и защита стволов от грызунов. Если на участке промышляют зайцы или мыши, штамбы молодых деревьев стоит обмотать пластиковой сеткой, рубероидом или специальной садовой лентой. Народный способ с капроновыми колготками работает хуже: весной под ними кора часто выпревает. Сетку нужно слегка заглубить в землю, чтобы мыши не сделали подкоп снизу.

Многолетники и ягодники: правило жёлтого листа

Травянистые многолетники — пионы, флоксы, астильбы — нужно вовремя обрезать. Если сделать это раньше времени, потому что хочется поскорее закончить дачный сезон, растения не успеют направить пластические вещества к корневищам и ответят весной слабыми и редкими побегами. Их можно обрезать только после того, как листья пожелтеют и сникнут — так растение само сигнализирует, что завершило отток полезных веществ к корням.

Такое же правило работает и для ягодных кустарников: ремонтантную малину срезают под корень сразу после последнего сбора, а обычную, летнюю, освобождают лишь от коричневых, отплодоносивших побегов, обязательно оставляя зелёные стволы текущего года на будущий год.

Укрытие: главное — сухость

Розы и гортензии укрывают только в сухую погоду. Укрывной материал (спанбонд, лутрасил) кладут только на сухую поверхность и только после установления стабильных минусовых температур (около -5...-7 градусов). Если запереть влажное растение в герметичный «парник» из плёнки, оно сгниёт от выпревания ещё в декабре. Воздушно-сухое укрытие должно дышать.

Лист, плоды и мульча: инкубаторы заразы

Опавшую листву с газона нужно убирать, чтобы трава не выпревала. В приствольных кругах здоровую листву можно оставить как утеплитель или заделать в почву при перекопке. Однако мумифицированные плоды на ветках и гниющая падалица под кроной — это инкубаторы для монилиоза и парши. Споры этих грибков перезимуют в тепле преющей мякоти, и первая же весенняя оттепель окутает сад ядовитым облаком, способным уничтожить весь цвет. Поэтому больные плоды нужно собирать и глубоко закапывать, а штамбы деревьев белить поздней осенью, чтобы мартовское солнце не сожгло кору.

Слой мульчи в приствольном круге должен составлять 8–10 сантиметров, но он не должен соприкасаться с корой ствола. В оттепели основание дерева выпреет, и весной садовод обнаружит мёртвое дерево.

Влага: защита от ледяных разрывов

Если осень сухая, дерево нужно обязательно напоить. Обильный полив в конце октября (после листопада, но до промерзания почвы) насыщает землю влагой. Тяжёлая, сырая почва медленнее промерзает и работает как мощный аккумулятор тепла, защищая корни от разрывов во время резких перепадов температур в ледяные январские ночи.

Осенний сад не терпит суеты, но требует строгой дисциплины. Главная задача садовода в этот период — не «законсервировать» участок в стерильной чистоте, а помочь растениям плавно завершить вегетацию. Прореживание плодов летом спасает ветви от разломов, а дерево — от истощения в будущем году. Своевременное скашивание многолетников только после пожелтения листвы гарантирует, что они уйдут в зиму сытыми и сильными. Елена Слынько Доцент кафедры биологии, ветсанэкспертизы и биобезопасности Университета РОСБИОТЕХ

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