«Бип-бип» на 224 тысячи долларов: Американский адвокат 9 лет обворовывал российскую певицу нулевых

Песня «Бип-бип-бип, твой сигналит джип» принесла своей исполнительнице не только известность, но и неожиданные судебные проблемы. Американский адвокат почти девять лет присваивал роялти Юлии Ахоньковой, в итоге оставив себе $224 тысячи. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

Хит вышел в 2007 году, когда Ахонькова выступала под именем Julia Kova. Продюсером проекта был Скотт Сторч — известный американский специалист, работавший с Бейонсе, Кристиной Агилерой и Джастином Тимберлейком. Позже певица перебралась в США и рассчитывала получать там доход от своих музыкальных работ. Для взыскания причитающихся выплат с лейбла она в 2017 году обратилась к флоридскому адвокату Питеру Фуллертону.

Вместо того чтобы добиться для клиентки денег, юрист, как выяснилось, сам присваивал поступавшие средства. Ахоньковой он рассказывал, что выплаты якобы задерживаются из-за юридических процедур, тогда как средства переводились на его собственный счёт. Обман раскрылся после того, как артистка решила самостоятельно связаться с представителями лейбла. Там ей сообщили, что причитающиеся ей $224 тысячи уже давно были перечислены её адвокату.

Последствия для Фуллертона оказались относительно небольшими по сравнению с размером ущерба: его оштрафовали на $25 тысяч и лишили адвокатской лицензии. При этом возвращать украденные средства он так и не стал.

Сама Ахонькова, несмотря на потерю крупной суммы, продолжает жить в США. Её семья владеет элитным пентхаусом на Fisher Island — одном из наиболее закрытых и дорогих островов страны, попасть на который можно на пароме или вертолёте. В разное время соседями певицы там были Опра Уинфри и Джулия Робертс.

Ранее бывшего концертного директора певца Олега Газманова Дмитрия Царенко приговорили к семи годам колонии общего режима. Менеджера признали виновным в хищении около 15 млн рублей, полученных за выступления артиста. Деньги он проводил через личное ИП, минуя кассу компании.