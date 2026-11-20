Стоимость биткоина упала ниже 60 тысяч долларов впервые с июля. Криптовалюта опустилась в так называемую зону максимальной боли, где сосредоточены крупные позиции на рост криптовалюты. Аналитики Glassnode предупреждают о риске новой волны ликвидаций.

Наиболее опасным для рынка остаётся диапазон от 59,5 до 62,2 тысячи долларов. Именно здесь, согласно данным аналитической платформы, находится крупнейший из сохранившихся кластеров длинных позиций — сделок, открытых трейдерами в расчёте на подорожание биткоина.

Часть этих позиций сформировалась ещё летом. Теперь дальнейшее снижение курса может поставить их владельцев под угрозу принудительного закрытия сделок. Если цена продолжит падать, ликвидации способны усилить давление на рынок и спровоцировать новую распродажу.

Особое значение имеет отметка в 60 тысяч долларов. По оценке Glassnode, крупнейшее скопление потенциальных ликвидаций находится вблизи этого уровня. При этом значительная часть позиций выше 62 тысяч долларов уже была закрыта во время предыдущего падения.

Подобные обвалы могут привлекать и долгосрочных инвесторов, которые рассматривают резкое удешевление криптовалюты как возможность для покупки. Однако появление покупателей само по себе не гарантирует восстановления курса, а дальнейшее движение биткоина остаётся неопределённым.

Ранее Life.ru сообщал, что октябрь 2026 года стал худшим для биткоина за последние 12 лет. За месяц крупнейшая криптовалюта потеряла 7,32% стоимости, хотя исторически октябрь считался одним из наиболее благоприятных периодов для её роста.