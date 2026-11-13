Стоимость биткоина впервые с 20 августа 2026 года опустилась ниже 70 тысяч долларов. Криптовалюта продолжила стремительно дешеветь на фоне распродаж на мировом рынке, а биржи начали массово закрывать позиции трейдеров. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки Binance и сервиса Coinglass.

Утром 13 ноября, в 05:52 мск, биткоин торговался по 69,9 тысячи долларов, потеряв 2,18% относительно предыдущего значения, указанного в торговой сводке. Однако падение продолжилось: к 07:12 мск цена снизилась до 68 868 долларов, а суточные потери достигли 6,74%. Под давлением оказался и Ethereum, стоимость которого опускалась ниже двух тысяч долларов.

Резкие колебания спровоцировали волну принудительных ликвидаций на криптобиржах. По одной из первых оценок Coinglass, за сутки были закрыты позиции более 125 тысяч трейдеров на общую сумму 901,89 миллиона долларов. При этом около 772 миллионов пришлось на длинные позиции, открытые в расчёте на рост криптовалют, а почти 130 миллионов — на ставки против рынка.

Наибольший объём ликвидаций на момент подсчёта зафиксировали на площадке Hyperliquid — около 318 миллионов долларов. Там же закрыли крупнейшую отдельную позицию в паре BTCUSDT стоимостью 31,09 миллиона долларов. Принудительная ликвидация происходит, когда из-за резкого движения цены средств на счёте трейдера становится недостаточно для поддержания сделки с кредитным плечом.

Обвал затронул весь криптовалютный рынок. Его совокупная капитализация, по данным CoinMarketCap на момент первоначальной оценки, сократилась до 2,36 триллиона долларов, из которых 1,41 триллиона приходилось на биткоин. При этом аналитики связывают усиление распродаж с неопределённостью вокруг дальнейшей политики Федеральной резервной системы США, падением технологических акций и сокращением спроса на рискованные активы.

Нынешнее падение продолжило негативную динамику предыдущего месяца. Как писал Life.ru, октябрь 2026 года стал худшим для биткоина за последние 12 лет. За месяц криптовалюта потеряла 7,32% стоимости, хотя в начале октября её цена превышала 86 тысяч долларов. Уже к 3 ноября курс опустился примерно до 76,9 тысячи долларов, а объём принудительно закрытых фьючерсных позиций за сутки достигал 85 миллионов долларов.