Банк России утвердил перечень криптовалют, которые смогут покупать неквалифицированные инвесторы. В список вошли только три актива — биткоин, эфир и USDT. Соответствующее указание вступит в силу 17 ноября, сообщили в Центробанке.

С этой даты российские биржи получат право допускать перечисленные криптовалюты к публичным торгам. При этом для инвесторов без специального статуса будет действовать ограничение: не более 300 тысяч рублей в год через одного посредника.

Приобрести цифровые активы можно будет не только на бирже, но и на внебиржевом рынке. Сделки разрешат проводить через брокеров, управляющие компании и криптообменники. Лимит покупок при этом рассчитывается отдельно для каждого посредника.

Для квалифицированных инвесторов условия будут другими. Им разрешат приобретать любые криптоактивы без установленного для неквалифицированных участников лимита. Однако перед совершением сделок всем инвесторам независимо от статуса потребуется пройти тестирование и ознакомиться с возможными рисками.

В ЦБ пояснили, что при формировании перечня ориентировались на ликвидность криптовалют. Регулятор учитывал рыночную капитализацию активов, среднесуточные объёмы торгов и историю изменения стоимости на зарубежных площадках. Последняя должна охватывать не менее пяти лет.

Такие критерии призваны ограничить доступ неопытных участников рынка к наиболее рискованным цифровым активам. При этом включение криптовалюты в разрешённый перечень не гарантирует сохранности вложенных средств: её стоимость по-прежнему может резко меняться.

Ранее Life.ru рассказывал об утверждении правил допуска криптообменников на российский рынок. С 5 октября такие компании должны работать в рамках установленного регулятором порядка и входить в соответствующие реестры. Кроме того, Центробанк обозначил переходный период для прямых сделок с криптовалютой между гражданами. Согласно опубликованным разъяснениям, он продлится до 1 июля 2027 года, после чего операции должны будут соответствовать новым требованиям к участию посредников.