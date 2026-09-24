ЦБ определил порядок допуска криптообменников на рынок с 5 октября

Банк России утвердил порядок допуска компаний к работе на российском рынке криптовалют. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. Новые правила вступят в силу 5 октября 2026 года.

Требования распространяются на цифровые депозитарии, криптообменники и операторов информационных систем, в которых выпускаются цифровые права. Для работы все они должны быть включены в соответствующие реестры Банка России.

Для уже действующих участников предусмотрен упрощённый порядок получения статуса цифрового депозитария или криптообменника. Отдельным указанием регулятор определил правила ведения реестров, обновления информации и публикации сведений на своём сайте. Нормативные акты уже зарегистрировал Минюст.

Ранее стало известно, что объём вложений россиян в криптовалюту и связанные с ней финансовые инструменты достиг 3,7 трлн рублей. По словам замминистра финансов Ивана Чебескова, с цифровыми активами активно взаимодействуют более 20 млн жителей страны. При этом в указанную сумму входят не только сами криптовалюты, но и инструменты, стоимость которых к ним привязана.