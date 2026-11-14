Биткоин растерял весь осенний рост и рухнул ниже $66 тысяч
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Биткоин продолжил дешеветь и в ходе торгов 14 ноября опустился ниже отметки в 66 тысяч долларов. По данным «Коммерсанта», в 18:10 мск крупнейшая криптовалюта торговалась на бирже Binance по 65 911,97 доллара, потеряв за сутки 3,91%.
На столь низком уровне стоимость биткоина в последний раз находилась 18 августа. Таким образом, котировки вернулись к значениям, которые наблюдались почти три месяца назад.
Ещё летом за одну цифровую монету давали около 65 тысяч долларов. Затем начался рост, и к концу сентября её цена достигла 87 тысяч. Однако удержаться на достигнутом уровне биткоин не смог.
Последующее снижение практически свело на нет подорожание последних месяцев. По сравнению с сентябрьским пиком криптовалюта потеряла более 21 тысячи долларов стоимости.
Ранее Life.ru сообщал, что 13 ноября биткоин впервые с августа опустился ниже 70 тысяч долларов. На фоне падения криптовалюты биржи принудительно закрыли позиции более 125 тысяч трейдеров на общую сумму около 902 миллионов долларов. Большая часть потерь пришлась на инвесторов, рассчитывавших на рост курса.