Биткоин продолжил дешеветь и в ходе торгов 14 ноября опустился ниже отметки в 66 тысяч долларов. По данным «Коммерсанта», в 18:10 мск крупнейшая криптовалюта торговалась на бирже Binance по 65 911,97 доллара, потеряв за сутки 3,91%.

На столь низком уровне стоимость биткоина в последний раз находилась 18 августа. Таким образом, котировки вернулись к значениям, которые наблюдались почти три месяца назад.

Ещё летом за одну цифровую монету давали около 65 тысяч долларов. Затем начался рост, и к концу сентября её цена достигла 87 тысяч. Однако удержаться на достигнутом уровне биткоин не смог.

Последующее снижение практически свело на нет подорожание последних месяцев. По сравнению с сентябрьским пиком криптовалюта потеряла более 21 тысячи долларов стоимости.