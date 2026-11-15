Крупнейшие криптовалюты мира продолжают стремительно терять стоимость. Биткоин опустился ниже 64 тысяч долларов, а Ethereum подешевел более чем на 9%. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки Binance.

По состоянию на 01:35 мск 15 ноября курс биткоина снизился на 6,7%, достигнув отметки 63 777 долларов. Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum потеряла 9,08% стоимости и торговалась примерно по 1753 доллара.

Ещё вечером 14 ноября биткоин на Binance стоил около 65,9 тысячи долларов, потеряв за сутки 3,91%. Таким образом, к ночи снижение заметно ускорилось.

Ранее Банк России утвердил перечень криптовалют, которые смогут покупать неквалифицированные инвесторы. В список вошли только три актива — биткоин, эфир и USDT. Соответствующее указание вступит в силу 17 ноября. С этой даты российские биржи получат право допускать перечисленные криптовалюты к публичным торгам. При этом для инвесторов без специального статуса будет действовать ограничение: не более 300 тысяч рублей в год через одного посредника.