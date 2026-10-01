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Регион
Опубликовано 1 октября, 22:40

Битмаму и бизнесмена Гулакяна заподозрили в создании преступного сообщества

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/bitmama888, Telegram / moscowcourts

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/bitmama888, Telegram / moscowcourts

Против криптоблогера Валерии Федякиной, более известной как Битмама, и бизнесмена Гагика Гулакяна завели новое дело — об организации преступного сообщества. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, обоих проверяют по части 1 статьи 210 УК РФ. Примечательно, что ранее именно Гулакян давал показания против Федякиной по первому делу о мошенничестве.

В правоохранительных органах уточнили, что обвинение фигурантам пока не предъявили. При этом названная статья относится к одной из самых тяжёлых: по ней грозит до 20 лет колонии.

Из жертвы — в подельники: За что бывшего инвестора Битмамы судят с ней на одной скамье
Из жертвы — в подельники: За что бывшего инвестора Битмамы судят с ней на одной скамье

Напомним, что прошлым летом (в июне) блогер Валерия Федякина, известная как Битмама, получила семь лет колонии. Её признали виновной в масштабном мошенничестве: она собирала средства с инвесторов под предлогом выгодных вложений в цифровые активы, однако полученные деньги присваивала себе.

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Вероника Бакумченко
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