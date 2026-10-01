Битмаму и бизнесмена Гулакяна заподозрили в создании преступного сообщества

Против криптоблогера Валерии Федякиной, более известной как Битмама, и бизнесмена Гагика Гулакяна завели новое дело — об организации преступного сообщества. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, обоих проверяют по части 1 статьи 210 УК РФ. Примечательно, что ранее именно Гулакян давал показания против Федякиной по первому делу о мошенничестве.

В правоохранительных органах уточнили, что обвинение фигурантам пока не предъявили. При этом названная статья относится к одной из самых тяжёлых: по ней грозит до 20 лет колонии.

Напомним, что прошлым летом (в июне) блогер Валерия Федякина, известная как Битмама, получила семь лет колонии. Её признали виновной в масштабном мошенничестве: она собирала средства с инвесторов под предлогом выгодных вложений в цифровые активы, однако полученные деньги присваивала себе.