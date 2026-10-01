Битмаму и бизнесмена Гулакяна заподозрили в создании преступного сообщества
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/bitmama888, Telegram / moscowcourts
Против криптоблогера Валерии Федякиной, более известной как Битмама, и бизнесмена Гагика Гулакяна завели новое дело — об организации преступного сообщества. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, обоих проверяют по части 1 статьи 210 УК РФ. Примечательно, что ранее именно Гулакян давал показания против Федякиной по первому делу о мошенничестве.
В правоохранительных органах уточнили, что обвинение фигурантам пока не предъявили. При этом названная статья относится к одной из самых тяжёлых: по ней грозит до 20 лет колонии.
Напомним, что прошлым летом (в июне) блогер Валерия Федякина, известная как Битмама, получила семь лет колонии. Её признали виновной в масштабном мошенничестве: она собирала средства с инвесторов под предлогом выгодных вложений в цифровые активы, однако полученные деньги присваивала себе.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.