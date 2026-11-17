В Копенгагене завершился чемпионат Европы по классическому «Тетрису», собравший более 40 игроков. Победу одержала 22-летняя представительница Нидерландов Ив Коммандёр, выступающая под псевдонимом Sidnev. В решающем противостоянии она обыграла соперника из Великобритании со счётом 5:2, сообщает Euronews.

Турнир прошёл 15 ноября в датском музее Enigma. Участникам предстояло продемонстрировать скорость реакции и умение выстраивать комбинации из падающих фигур, а зрители активно поддерживали игроков во время напряжённых поединков.

Главным соперником Коммандёр в финале стал 21-летний британец Сэм Вон. Противостояние продлилось семь партий, однако нидерландская участница сумела одержать пять побед и завоевать чемпионский титул.

После завершения решающей встречи победительница отпраздновала успех и подняла над головой трофей. Для зрителей соревнование стало возможностью увидеть, как знакомая нескольким поколениям видеоигра превратилась в полноценную киберспортивную дисциплину.

Впервые «Тетрис» появился в 1984 году. Несмотря на солидный возраст, головоломка продолжает привлекать новых поклонников, а соревнования по классической версии игры собирают участников из разных стран.

Европейский чемпионат проводится ежегодно с 2015 года. Дополнительный толчок его популярности дала пандемия коронавируса, когда организаторы перевели соревнования в онлайн-формат и смогли привлечь более широкую аудиторию.

Ранее Life.ru сообщал, что 13 ноября в Латвии сняли с продажи детские электронные игры «Тетрис», воспроизводившие гимн России. Необычную мелодию обнаружил покупатель из Елгавы, после чего журналисты нашли аналогичные устройства в магазинах Риги. Торговая сеть Rimi решила изъять игрушки из продажи во всех странах Балтии. За время реализации покупатели успели приобрести 40 таких устройств, из них 19 — в Латвии.