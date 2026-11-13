Неожиданное музыкальное сопровождение обнаружили покупатели в детской игрушке, продававшейся в магазинах латвийской сети Rimi. При выборе игры электронный тетрис воспроизводил гимн России. После жалоб покупателей и журналистского расследования консоли сняли с продажи во всех странах Балтии, сообщает телеканал TV3.

Первым на необычную особенность игрушки обратил внимание житель города Елгава. После его обращения журналисты провели собственное расследование и обнаружили аналогичные устройства в магазинах Риги.

В Rimi пояснили, что тетрис находился в продаже всего три недели. Поставками занимался давний партнёр сети из Эстонии, а сотрудники магазинов не проверяют встроенные мелодии и игры перед тем, как выставить товары на полки.

Нидерландский производитель игрушки Toi-Toys заявил, что использование российского гимна не было сознательным решением компании. Представители бренда обратились к китайскому производителю с требованием объяснить произошедшее.

В Rimi подчеркнули, что подобная продукция не соответствует ценностям торговой сети, поэтому приняли решение убрать игрушки из продажи во всех странах Балтии. Всего за время реализации консоли успели приобрести 40 раз в регионе, из них 19 покупок пришлось на Латвию.

Ранее в Латвии депутату Андрею Пагору вынесли письменное предупреждение за публикацию видео на русском языке из здания парламента. Политик рассказывал избирателям о работе Сейма, однако парламентская комиссия сочла его действия нарушением депутатской этики.