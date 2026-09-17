Бизнес-джет из Британии пролетел над Россией и сел в Китае

Бизнес-джет Gulfstream G650ER, пролетевший над территорией России, приземлился в Китае. Посадка в международном аэропорту Чанша Хуанхуа в провинции Хунань произошла примерно в 04:53 мск. Об этом пишет РИА «Новости».

Борт вылетел из британского аэропорта Лутон. Он вошёл в воздушное пространство России со стороны Эстонии, после чего продолжил движение на восток. Покинув Россию, самолёт пересёк Монголию и оказался над Китаем. Там Gulfstream начал постепенно снижаться и завершил перелёт в Чанша.

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