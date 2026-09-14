Частный самолёт турецкого миллиардера загорелся при посадке в Ливии

Частный самолёт турецкого бизнесмена Хамди Акына загорелся после неудачной посадки в ливийском аэропорту Мисраты. Об этом сообщает турецкое издание AirportHaber.

Бизнес-джет Cessna Citation Latitude вылетел из стамбульского аэропорта Ататюрк и направлялся в Ливию. Во время посадки воздушное судно выкатилось за пределы взлётно-посадочной полосы, после чего начался пожар.

Эксплуатирующая самолёт компания BKNJET сообщила, что рейс выполнялся без пассажиров. На борту находились три члена экипажа, всех удалось благополучно эвакуировать. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.

Сам Акын после аварии подчеркнул, что пассажиров на борту не было. «Слава богу, самолёт был пуст, Аллах уберёг», — заявил бизнесмен журналистам.

По данным Forbes, состояние Акына и его семьи оценивается примерно в $2,6 млрд.

Причины аварии пока устанавливаются. BKNJET заявила, что взаимодействует с органами гражданской авиации и другими компетентными ведомствами при расследовании произошедшего.

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