Паника и крики в салоне: Пассажирский самолёт в Иране начал разваливаться во время полёта
Салон иранского Boeing 737 начал разваливаться в воздухе после ЧП с колесом
Салон пассажирского Boeing 737 авиакомпании Sepehran начал буквально разваливаться вскоре после вылета из иранского Мешхеда в Керманшах по причине неисправности. Данную информацию передаёт местный портал Jfeed.
У иранского Boeing 737 оторвало покрышку шасси сразу после взлета. Видео © Х / BladudX
Проблемы начались почти сразу после взлёта, когда у одного из колёс отделилась часть протектора. Вскоре экипаж объявил экстренную ситуацию, связанную с двигателем. Лайнер при этом продолжало сильно вибрировать.
Внутри борта обстановка становилась всё тревожнее. От тряски ломались багажные полки, сверху сыпались их элементы и личные вещи пассажиров. На видео заметно, как люди пытаются укрыться от падающих предметов.
Командир решил прервать рейс и возвращаться в аэропорт отправления. Boeing развернулся и благополучно приземлился в Мешхеде. Несмотря на повреждения внутри, никто из пассажиров не пострадал.
Для Sepehran это уже второе авиационное происшествие в Мешхеде за последнее время. В конце августа другой борт перевозчика при посадке выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Тогда также обошлось без пострадавших.
Ранее сообщалось, что бизнес-джет, на борту которого находился бразильский певец Рей Вакуэрте, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и загорелся при посадке. ЧП произошло в городе Парельяс. Всего в самолёте находились восемь человек. Лайнер Cessna 550B Citation Bravo с регистрационным номером PP-WMO не сумел остановиться после приземления, и тогда вспыхнуло пламя.
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Обложка © Х / BladudX