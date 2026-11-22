Судебные приставы добиваются взыскания 818 тысяч рублей с ООО «Гоу Сёрф Ретейл» — компании, занимающейся товарами для сёрфинга и организацией поездок. По данным Mash на спорте, сумма связана с невыплатой зарплат сотрудникам.

Легенде российского футбола Дмитрию Сычёву, в своё время игравшему за «Локомотив», принадлежит 20% компании. Остальные доли распределены между другими совладельцами. Фирма организует серф-туры, в том числе на Филиппины и Шри-Ланку. На сайте проекта опубликованы варианты поездок с ценами от 2,5 тысячи долларов, однако конечная стоимость зависит от направления и программы.

Ранее Life.ru сообщал, что финансовые проблемы оператора подмосковной сети АЗС «Трасса» выходят на новый уровень. Межрайонная ИФНС России №20 по Саратовской области направила в Арбитражный суд Московской области заявление с требованием признать банкротом ООО «Трасса ГСМ». Данная организация является дочерней структурой крупного топливного холдинга ПАО «Евротранс».